La grinta di Cecilia Batignani. Vola agli Special Olympics di Torino

Mondiali Special Olynpic: I colori di Massa saranno tenuti alti dalla polivalente atleta Cecilia Batignani. La ragazza è nata a Massa con un ritardo psicomotorio, ha da sempre mostrato una certa attitudine a svariati sport. Il suo percorso sportivo inizia a 13 anni con il nuoto con la società sportiva Afaph di Massa. La sua prima gara, 25 metri dorso in Special Olympics, un movimento per l’inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport: questo incontro sarà la svolta della sua vita. Nel 2011 la prima convocazione come riserva per i Giochi Mondiali di Atene e nel 2014 si è avverato il sogno di indossare la divisa della nazionale di nuoto come titolare per gli European Special olympics di Anversa nel Belgio. Dal 2014 partecipa, come atleta, ai giochi Nazionali Invernali Special Olympics, nella disciplina dei 50 e 100 metri con racchette da neve, dove ha conquistato l’Oro nel 2016 a Bormio. Ma un altro sogno è divenuto ora realtà;: la convocazione per i XII Giochi Mondiali Invernali Special Olympics nella disciplina delle Racchette da neve, che si svolgeranno a Torino, Sestriere, Bardonecchia e Pragelato, per lei un altro grande sogno di indossare la divisa della Nazionale in un evento mondiale. Al suo fianco in tutte le avventure il padre Angiolo (assieme a Daniele Carmassi patron Asd Afaph) presente anche ieri davanti al sindaco Francesco Persiani che le ha offerto una pergamena per il suo spettacolare percorso sportivo, pronta a tenere alti i colori della nostra provincia nel mondo. "Un grande in bocca al lupo a Cecilia Batignani – ha scritto il sindaco in un post social – Ho avuto l’onore e il piacere di consegnare una pergamena a Cecilia Batignani in riconoscimento del suo straordinario impegno e della sua prossima partecipazione ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics – Torino 2025. La sua passione e determinazione sono un esempio per tutta la nostra comunità, dimostrando che lo sport è un potente strumento di inclusione e crescita. Tutta la città di Massa tifa per te, Cecilia!".