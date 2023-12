La grande carica dei 122 volontari. Festa per la nuova ambulanza: "Croce Rossa, crescono i servizi"

"Una grande soddisfazione, per una realtà piccola come la nostra". Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Albiano Magra sarà piccolo, rispetto ad altri, ma di certo è punto di riferimento importante per la frazione aullese e i territori vicini. Volontari e cittadini in festa, domenica, per l’inaugurazione della nuova ambulanza, una Fiat Ducato per i servizi in emergenza del 112, acquistata grazie al contributo della popolazione, di commercianti, associazioni, imprese e di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Tra gli altri, consistenti contributi sono arrivati dalla ditta GCS (Costa Mauro), dalla DR Ferroviaria e da Elliott group. Il giardino della sede era tutto rosso e bianco, coi volontari in divisa e il taglio del nastro affidato a due volontari speciali, la più giovane iscritta e il socio più anziano. Croce rossa ma non solo, oltre agli abitanti erano presenti Francesco Caponi, presidente della Croce Rossa regionale toscana, i presidenti Cri di Volterra, Costa D’argento, Massa e Follo, i presidenti della Pubblica assistenza di Aulla, di Comano, la Misericordia di Mulazzo, la Protezione civile di Podenzana, il presidente dell’Associazione italiana Carabinieri e la presidente della Proloco Viviamo Albiano Barbara Ferrari e della Filarmonica Sauro Bonatti. Non poteva mancare l’amministrazione comunale di Aulla, molto legata al gruppo: c’erano il sindaco di Roberto Valettini, l’assessore Katia Tomé e poi il sindaco di Podenzana Marco Pinelli, l’arma dei Carabinieri con il Maresciallo Michele De Pascale, Antonio Simonini della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.

A benedire il mezzo ci ha pensato il parroco don Fabio Arduino, a introdurre la giornata la presidentessa del gruppo Rita Peroni. "Il nostro parco macchine è stato ampliato - ha detto emozionata - con una nuova ambulanza che ci sarà molto utile e si va a sommare agli altri mezzi che utilizziamo per tutti i nostri servizi. Acquistarla sarebbe stato un’uscita importante per il nostro piccolo comitato, ma con l’aiuto di tante persone ci siamo riusciti. Li ringrazio tutti. La Croce rossa ricopre un ruolo molto importante, conta oltre 150mila volontari in Italia e si trova in 191 Paesi nel mondo. Noi siamo in una frazione, lontana da grandi città, ma possiamo fare affidamento su 122 volontari, non sono pochi, anzi. Per noi è un orgoglio far parte dell’associazione e continuare a offrire tanti servizi al nostro territorio". A conclusione della cerimonia, tutti i mezzi delle varie associazioni hanno fatto il carosello per le vie del paese, con in testa la nuova ambulanza.

Monica Leoncini