La Festa della birra è salva Il coraggio della Tirreno Trade

di Patrik Pucciarelli

Salvata seppure in extremis la Festa della birra. Torna l’appuntamento con i boccali in alto, dal 14 al 30 settembre alla Imm.

Doveva essere un periodo rischioso, con il tempo ballerino, l’inizio della scuola, poi Paolo Caldana della Tirreno Trade ha cambiato idea. Sarà lui il regista della festa, per i prossimi 4 anni. Marco Tonelli della Tc&T, come aveva annunciato ha rinunciato. "Inizialmente eravamo molto dubbiosi sul periodo, le date sono importanti, cambiare dopo 40 anni". Caldana spiega così il cambio di rotta. "Il 9 di settembre c’è il concerto di Francesco Gabbani, l’evento avrebbe sacrificato la festa. Noi crediamo che bisogna andare avanti e farla ugualmente. Abbiamo raggiunto un accordo quadriennale tra Imm e Tirreno trade. "Non credo ci sarà il boom. Verrà un gioiellino di piccole dimensioni ma importante. Nei prossimi anni vorremmo ritornare al vecchio sistema, con le date di sempre compreso anche agosto. E’ in corso una scrittura che ci permetterà di gestire al meglio. Per portare gente dobbiamo fare sì che l’evento sia interessante e che i tempi siano giusti. Inutile fare la festa in un momento dove i bagnanti sono andati via, le scuole sono ricominciate, il territorio si sta svuotando. Siamo in ritardo ma ci riusciremo". Quindi Caldana, seppur non troppo convinto a ha accettato il pacchetto.

Soddisfatta l’amministratore Sandra Bianchi. "Sarà un’edizione simile alle precedenti: cucina bavarese e spettacoli dal vivo. Vogliamo dare una spinta diversa, per prolungare la stagione estiva coinvolgendo cittadini e turisti". A rimarcare l’importanza c’è la sindaca Serena Arrighi. "E’ uno momenti più importanti per Carrara, che manca da 3 anni. E’ un appuntamento ricorrente da ormai quasi 50 anni e siamo felici che si possa riproporre in una formula di compartecipazione pubblico e privato. Un investimento importante che darà un nuovo slancio alla festa della birra. Sono particolarmente felice perché cercheremo di prolungare la stagione estiva con una società che da anni organizza la rinomata Tirreno Ct".

Poi l’assessore con delega al Commercio Lara Benfatto. "Una sfida importante che ci sentiamo di cogliere tutti insieme. È un momento per rinsaldare il nostro gemellaggio con Ingolstadt". Chiude la presentazione dell’evento, l’assessore con delega allo Sviluppo economico Carlo Orlandi: "La sfida ha contraddistinto l’organizzazione della manifestazione. Mai nessuno ha avuto l’ambizione di cambiare. C’è un nuovo spirito. Tireremo le somme per vedere se è stata una scelta ottimale".