“La dolce ala della giovinezza” con Elena Sofia Ricci agli Animosi

Rinviato a fine gennaio arriva domenica, alle 21 al Teatro degli Animosi, il momento di portare in scena “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi.

Ed è sold out lo spettacolo che vede protagonista Elena Sofia Ricci, con Gabriele Anagni e con Chiara Degani, Flavio Francucci, Giogio Sales, Alberto Penna, Anastasia Doaga, Eros Pascale, Marco Fanizzi. Lo spettacolo, all’interno della stagione promossa dal Comune di Carrara con Fondazione Toscana Spettacolo, era saltato a gennaio per l’indisposizione di uno dei componenti della compagnia e per domani sono stati riconfermati tutti i biglietti già venduti. Elenia Sofia Ricci interpreta magistralmente Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa; in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato a una triste fine, una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù.