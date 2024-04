La denuncia dei residenti: "Partaccia è una discarica:. Abbandonati gli ingombranti"

Con il ponte pasquale e la bella stagione, si rianimano i bungalow, i campeggi e le case vacanza: "E la Partaccia si trasforma, come ogni anno, in una discarica". A denunciare la situazione è Franco Ceccarelli: "Una settimana fa – osserva – mi sono rivolto al consigliere comunale Daniele Tarantino per la pulizia dell’area in prossimità del mercatino della Partaccia, invasa dai rifiuti. E lo ringrazio perché ha provveduto in tempi celeri a far pulire la strada e i parcheggi interessati. Una pulizia durata poco perché siamo di nuovo alle solite: qui le cose non cambiano. Siamo a Pasqua e questo territorio ’turistico’ si presenta invaso da rifiuti ingombranti che nessuno toglie. Mi sono rivolto a un operatore del Comune che stava togliendo un sacchetto dai bidoncini – spiega Ceccarelli -, chiedendogli un intervento di pulizia anche a terra, dove c’erano bottiglie e sacchetti d’immondizia. Niente, e sulla presenza di ingombranti causati dalle ’pulizie pasquali’ dei vacanzieri, niente: nessuna risposta. Chi visiterà la Partaccia in questi giorni di Pasqua purtroppo si troverà di fronte cappe di immondizia che nessuno vuole togliere. Ho reso noto il problema anche alla polizia municipale. E’ veramente indecoroso accogliere le persone in un territorio a vocazione turistica ridotto in questo stato. Non è vero che sono i cittadini massesi perché, fino a due settimane fa, di spazzatura in giro non ce n’era. Il problema si verifica ogni anno, in questo periodo, quanto arrivano i vacanzieri e fanno le pulizie pasquali. Mancando in zona un servizio adeguato tutto viene abbandonato lungo le strade e i parcheggi, soprattutto in prossimità del mercatino. Nessuna accusa, sia chiaro. Se c’è un rimprovero, va fatto all’amministrazione comunale che in tanti anni, di fronte al ripetersi del fenomeno, non ha provveduto ad attivare un ulteriore servizio per la raccolta dei rifiuti, anche di ingombranti, in questo particolare periodo dell’anno.

A. M. Fru.