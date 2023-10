La danza più forte delle avversità. Dal bar alla prima serata di Raiuno

di Patrik Pucciarelli

Balla perché è tutta la sua vita, quelle emozioni sono respiri per tornare a sorridere. Lei che dall’età di 7 anni si allaccia le scarpette ma a 21 le è crollato il mondo addosso quando il il padre Mino ha avuto tre ictus e da quel momento c’è stata una deviazione obbligata. Rebecca Gabrielli è una carrarese di 28 anni, domani sera sarà ballerina per una notte con i Pooh all’interno del programma di Rai 1, ‘Ballando con le stelle’ ma questo traguardo è il risultato di "provini e porte in faccia, senza mai perdere la volontà di riuscire a fare quello che amo - racconta". Una storia che parte dal trasferimento da Roma a Carrara per questioni lavorative del padre, poi nel 1994 quando Rebecca inizia la sua scalata verso un sogno "con gare e campionati - continua -, i due titoli italiani, varie tappe nel mondo per gli internazionali come quella in Cina a 18 anni, fino allo stop nel 2012. I problemi di salute di mio papà hanno cambiato le carte in tavola".

Quelle entrate in casa di Mino che al tempo faceva il giardiniere sono venute a mancare così Rebecca si rimbocca le maniche molla tutto, comprese le lezioni di danza che impartiva, per andare a fare la barista. "Ho smesso anche di insegnare, cosa che facevo da quando avevo 16 anni, il ballo è tutta la mia vita ma per forza di cose ho dovuto smettere per 4 anni, perdendo un passaggio molto importante per la mia carriera". Appende così le scarpette al chiodo, ma tutte le volte che rientra a casa Rebecca le guarda, sogna un giorno di poter tornare a indossarle. Quattro anni molto duri tra tavoli sparecchiati e bancone del bar, ma nella sua testa l’obiettivo rimane forte, fermo fino a quando papà Mino inizia a riprendersi è il 2016 quando "è finalmente tornato autonomo, un momento emozionante, lì ho ripreso a ballare - prosegue Rebecca con la voce di chi ha conquistato la cosa più bella -. Non è stato facile bisognava rimettersi in moto, riprendere tutti i movimenti, ma quando ho rimesso le scarpette la sensazione è stata quella di uscire dall’acqua e tornare a respirare. Ero l’unica a crederci perché nessuno pensava che sarei mai riuscita ad arrivare qua. Sarà poi il mio fidanzato Gianluca a darmi la forza per superare gli ostacoli".

Ma le trasferte per gli studi televisivi, i soggiorni fuori, le spese per i provini obbligano comunque Rebecca a lavorare nella pasticceria Camboli a Marina di Carrara e parallelamente insegnare ballo alla Bernardini dance Academy. "E’ dura ma sto iniziando a raccogliere i frutti di tutto questo. Ho fatto parte dall’anno scorso dell’accademia delle stelle dove ti formano per eventuali programmi e lo scorso anno è arrivata una chiamata dove mi hanno proposto di fare la ballerina per una notte e ho ballato con l’attore Massimiliano Gallo. Poi Uno mattina, Il Cantante mascherato e la partecipazione domani a Ballando con le stelle. Spero che il prossimo anno possa fare parte del programma a tempo pieno e dedicare tutta me stessa al sogno che inseguo dall’età di 7 anni".