La cultura torna in vetrina con ’Arte in negotium’

Martedì si inaugura la seconda edizione di ‘Arte in Negotium’, la mostra d’arte contemporanea diffusa che interesserà 39 artisti e altrettante vetrine di negozi. L’iniziativa ideata da Francesco Bajni e Filippo Rolla è realizzata assieme alla neonata Pro ‘Le vie dell’arte’, che si propone di promuovere il territorio dal punto di vista artistico, commerciale e turistico, con un coinvolgimento sensibile delle persone che vivono e si relazionano quotidianamente con la città. Un percorso artistico che si snoderà tra le principali vie e piazze del centro città, dove gli artisti porteranno il loro valore aggiunto all’arte del commercio. Per l’occasione le vetrine dei negozi si trasformeranno in mini gallerie d’arte.

Un viaggio tra linguaggi differenti che prende avvio con il curatore Filippo Rolla, il quale ricorda con le parole di Lucio Dalla: "L’importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso ognuno con i suoi mezzi magari arrivando a pezzi", perché aggiunge Rolla "Arte in Negotium vuol essere anche questo, il trampolino di un auspicabile cambiamento di mentalità". Questa la mappa della mostra d’arte contemporanea: Ferramenta Alberica ospiterà Miguel Ausili, Mania for Nails Raquel Aversano, Mondial Toys Marco Cardini, l’associazione Qulture Gianmaria Brizzi, Caramatti 1873 Gianluca Caramatti, Galleria Martini Smail Zizi, Ciccì & Cocò calzature per bambini Shadi Falsafi & Silvio Corsini, Il Cantinone di Particelli Luigi il Fronte Acciaio Cromato, La Bottega di Aronte Mario Fruendi, Ottica Bessi Usama Alnassar, Fiori Gioielli Roberto Giansanti, l’agenzia Cini UnipolSai assicurazioni Carlo Billet, Fotottica Michelino Giuliano Orlandi, Casa della Lana James Harris, Contrasto abbigliamento Su kyong Lee. E ancora: Gioielleria Stefanini Fabio Maestrelli, Profumeria Doretti Franca Michele Monfroni, Gabrielli abbigliamento Verena Mayer-Tasch, Primrose Carrara Elias Naman, Gioielleria Donati Vittorio Matteo Castagnini, Libreria Bajni Stefanie Oberneder, Gioielleria Milani Kenji Takahashi, Gioielli Paladini Rina Orsini, bar tabacchi Ghinoi Alessio Palmieri, Visionottica Ghirlanda Giancarlo Ghirlanda, Pelletteria Pratali Paolo Pratali, Barsotti Belle Arti Jorge Romeo, bottiglieria ricevitoria tabaccheria Piazza Alberica Silvio Santini. Seguono Proposta calzature Donald Sufka, Diego Tattoo Massimiliano Bortolan, Ottica Pensierini Matteo Faben, Cocomà abbigliamento e pelletteria Riccardo Benassi, La Tavernetta da Franco Aldo Bandini, Albert tipografia e bomboniere Sonia Giorgi, Tabularasa Alem Teklu Kidanu, ristorante Roma Ege Kolcu, macelleria di Angelo Cafarelli Robert Gove, Mondadori Bookstore Contro Corrente Due srls, Abdulkadir Hocaoglu - Centro Foto di Ilenia Rizza.