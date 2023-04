La cultura secondo Marco Guidi "Rilanciare il castello Malaspina Spino Fiorito in tutta la città"

di Alfredo Marchetti

Castello Malaspina da rilanciare, Villa Massoni, ma anche l’ex cinema Astor che merita una considerazione maggiore da parte della futura amministrazione comunale, magari con un progetto ad hoc che lo sfrutti come centro conferenze. E ancora: il ritorno di Spino Fiorito, il festival che arricchiva il castello con migliaia di visitatori durante la kermesse enogastronomica, magari in tutta la città. Per non parlare del ritorno delle opere prestare agli Uffizi di Firenze da palazzo Ducale. Ha le idee chiare il principale sfidante (nel centrodestra) del sindaco uscente Francesco Persiani, ovvero Marco Guidi. L’occasione è stata la visita in piazza Mercurio di Federico Mollicone presidente della commissione Cultura alla Camera. Presenti anche l’onorevole Alessandro Amorese e Sara Tognini, ex delegata alla commissione Cultura. "Consideriamo tutti la cultura come il volano dell’economia, ma per noi è anche turismo, innovazione e lavoro. Le realtà culturali che aveve a Massa, oggi chiuse, vanno aperte e messe in rete con le realtà limitrofe. Quando si crea un circuito si valorizza tutto quello che la circonda".

Guidi è deciso anche a riportare lo Spino Fiorito, dopo anni di stop. "Arriverà il ministro Sangiuliano in città nei prossimi giorni. La nostra intenzione è quella di portarlo al castello, che oggi purtroppo è un contenitore vuoto, senza cartelli o informazioni. Coglieremo l’occasione per fargli vedere anche villa Massoni, luogo anch’esso abbandonato, per avere una sua riflessione e soprattutto per cosa si può fare. C’è poi la questione di palazzo Ducale, che va liberato dai ponteggi ma anche dagli uffici. E dentro dovranno anche tornare quadri del Ducale oggi abbandonati negli scantinati degli Uffizi".

Nelle iniziative culturali dell’ex assessore ai Lavori pubblici c’è anche l’ex cinema Astor, con l’idea che "possa diventare un centro conferenze". E oggi pomeriggio alle 18 nel giardino di villa Cuturi a Marina di Massa, sarà presente il ministro del Turismo, la senatrice Daniela Santanchè, la quale porterà il suo sostegno all’ex assessore ai Lavori pubblici.