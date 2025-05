La cultura protagonista all’inaugurazione dello ‘Spazio Transeuropa’

Ora la casa editrice Transeuropa ha il suo ‘Spazio’ a Massa. E’ stato inaugurato ufficialmente sabato in Via del Pomario 2, durante un evento che ha registrato la presenza di oltre quaranta ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per tutto il pomeriggio, il nuovo spazio ha accolto scrittori, poeti, artisti, critici, giornalisti e lettori appassionati, creando un’atmosfera intensa e conviviale che ha confermato la vocazione di Transeuropa come punto di riferimento per la cultura letteraria e artistica contemporanea.

Tra gli ospiti intervenuti, accanto al direttore editoriale di Transeuropa Giulio Milani, c’erano Antoanetta Marinov, autrice residente a Berlino, la scrittrice Veronica Tomassini, gli agenti letterari Ugo Marchetti ed Elena Sgalambro, lo scrittore Ray Baynoff, il giornalista del Corriere Fiorentino Simone Innocenti, il critico letterario de ‘Il Giornale’ Paolo Bianchi, la poetessa Mia Lecomte, lo scrittore Davide Bregola, la responsabile dell’ufficio stampa Anna Maria Ricci, gli artisti Sabina Feroci, Stefanie Oberneder e Giuliano Orlandi, la poetessa Sara Bini, gli scrittori Giuseppe Benassi, Silvio Modesti e Marco Tempestini, il saggista Enrico Galimberti.

Le tre ore di interventi, letture e dialoghi hanno messo in luce la ricchezza di proposte artistiche e letterarie, consolidando il ruolo di Transeuropa come laboratorio creativo e spazio di incontro tra autori e lettori.

Nel corso della giornata è stata anche inaugurata una mostra collettiva di arte contemporanea, visitabile all’interno dello spazio editoriale. Visto il grande successo dell’iniziativa, Transeuropa annuncia già un nuovo appuntamento per metà giugno, con ulteriori eventi e ospiti in programma. Gli interessati possono iscriversi alla newsletter della casa editrice tramite il sito ufficiale o seguirne gli sviluppi attraverso la piattaforma Patreon. Per ulteriori informazioni: Segreteria di Edizione Transeuropa [email protected]; www.transeuropaedizioni.it