La cucina ha chiuso la rassegna

Grande successo per l’incontro finale di ‘Carrara si racconta’ che si è svolto venerdì al Ridotto degli Animosi. Al centro dell’appuntamento condotto da Cristina Andrei la tradizione culinaria carrarina raccontata da Almavittoria Cordiviola, Alvise Lazzareschi e Filippo Tenderini, autori di tre diversi volumi sulla cucina editi da Sea, Società editrice apuana. La rassegna, voluta dal Comune di Carrara è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Giorgio Conti e l’Accademia Albericiana.

Protagoniste le pubblicazioni di Sea sulla cultura e l’identità del nostro territorio. Sei appuntamenti, che quest’anno si sono svolti in diversi luoghi del territorio e hanno voluto promuovere la cultura locale raccolta in saggi, guide, romanzi, fiabe, favole e leggende e tramandata anche in aneddoti, detti popolari, filastrocche, ninne nanne, canti, una cultura che rischia, se non fissata su carta, di scomparire per sempre.