La Corrida L’ultima sfida del cow boy Spinetti

Un Natale da finalissima per Giuseppe Spinetti. Lo showman lunigianese con la sua performance in stile western il 25 dicembre darà infatti in Tv, finalista della storica trasmissione ‘La Corrida’ condotta ora di Amadeus sul Canale Nove. Originario di Casola in Lunigiana e ancora residente a Vigneta, Spinetti è un dipendente comunale e anche volontario della protezione civile, è conosciutissimo per i suoi contributi come figurante e attore nelle serate lunigianesi, dal presepe vivente di Equi Terme alle ‘Tre sere nel passato’ di Gragnola.

Nell’ultima selezione televisiva ha intepretato il confronto fra due temibili cowboy fuori dal saloon. Una performance continuamente interrotta da battute e richiami sia del presentarore Amadeus sia del maestro Leonardo De amicis e anche dell’ospite Friscia, selezionatore delle peggiori esibizioni. Ha ricevuto il massimo punteggio in fischi, strombettii e sbattimento di pentolame del pubblico. E il “punteggio” gli ha permesso di raggiungere l’ambita finalissima di Natale nella quale oltre al performer più applaudito e capace, sarà anche eletto il concorrente più fischiato. Un risultato che proclamerà quindi l’esibizione meno apprezzata che comunque rappresenta un gradino, seppur minimo, di notorietà.

Ora a Casola non si parla che di lui, Giuseppe Spinetti ovvero “Giuseppino”, e c’è grande attesa della serata di Natale quando, dalle 21,30 su Canale Nove davanti ad Amadeus disputerà la finale de ‘La Corrida’ da Amadeus. Calandosi in un’atmosfera Western, recitando forse la parte del bandito Norton che fa a pugni col compare Sonny per la spartizione del bottino frutto di una rapina in banca, di uno sceriffo o chissà... "La parte dello sceriffo, l’avevo già recitata in una trasmissione con Carlo Conti: dovevo essere inserito a ‘Portobello’, poi uscì la ‘Corrida’ – racconta Spinetti – Avevo iniziato diversi anni fa a frequentare delle gare la Fiera di Reggio Emilia Cavalli, sono sempre stato attirato dall’ambiente ‘Country’, e mi presero nel Gruppo de "I Rancheros’, presieduto da Sandro Passarini di Pieve di Cento e da lì si è aperta una strada per partecipare a film western".

La ‘star’ è fra l’altro molto attiva nel volontariato. "E’ socio da 30 anni della Protezione Civile di Fivizzano – sottolinea il presidente Maurizio Pietrini – ed è un punto di riferimento per noi tutti. La sua esperienza nella sentieristica montana è ineguagliabile e la sua passione per la natura e le attività all’aperto è contagiosa. Giuseppe ha un cuore d’oro e gli auguro davvero possa realizzare il suo sogno di vincere alla Corrida". Le performance di Spinetti, sono seguite da Mattia Leonardi, sindaco di Casola: "Alla Finale faremo tutti il tifo per il nostro Giuseppe. Comunque vada sarà un successo". E venerdì lo ha ricevuto in Municipio. "La mia è pura passione – spiega Spinetti – , lo faccio solo per divertimento e mi fa piacere che, il nome della nostra terra, la Lunigiana, venga conosciuto in tutta Italia. Devo confessare che il mio obiettivo sarebbe entrare a far parte ufficialmente di un casting per fare la comparsa di film western importanti. Io sono un cow boy di Lunigiana."

Roberto Oligeri