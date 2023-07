La corona di “Miss Massa” a Giada Pieraccini di Seravezza

La reginetta del concorso di bellezza ‘Miss Massa’ è di Seravezza: la fascia va infatti a Giada Pieraccini. Nelle prime posizioni una sola concorrente apuana: quinta Justine Leso di Carrara, studentessa di 19 anni. Per la concorrente seravezzina un altro podio e prevale sul gruppo delle 21 concorrenti provenienti da varie località toscane ipotecando così la sua presenza alla semifinale regionale di domenica 6 agosto. La manifestazione è stata organizzata per il secondo anno consecutivo dall’amministrazione comunale di Massa con l’obbiettivo di promuovere attività finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio. A portare i saluti della giunta il vice sindaco Andrea Cella. Non è stato facile il lavoro della giuria della serata, che era presieduta da Stefano Panconi e aveva come segretario Eleonora Sassi, per scegliere la vincitrice e le altre 5 pretendenti alle fasce della serata.

Prima classificata quindi con il titolo di Miss Massa è Giada Pieraccini, al secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Sharon Gruttadauria di Cascina, terza con la fascia Miss Framesi Cassandra Ghiomelli di Stabbia (Firenze), quarto posto per Elisa Sassi di Cascina, quinta Justine Leso di Carrara e sesta Dunia Bresciani di Pietrasanta. La prima classificata è stata premiata da Monica Bertoneri, assessora alla cultura di Massa ed ha ricevuto da Claudia Cantoni della gioielleria ‘Cantoni Perle e Gioielli’ di Massa il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.