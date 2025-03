La sana alimentazione comincia dalla colazione. La colazione è il pasto più importante della giornata! Pochi lo sanno! Una mattina la maestra, vedendoci assonnati/e e poco reattivi/e, durante la prima ora, ci chiede cosa avessimo mangiato a colazione. Le nostre risposte furono assai vaghe, chi una merendina, chi niente. Da qui facciamo una ricerca e scopriamo il mondo meraviglioso della colazione.

Ecco qualche informazione utile: iniziare la giornata con una colazione nutriente ci fornisce l’energia per affrontare le attività più impegnative. Una colazione ideale deve comprendere una combinazione di carboidrati come fiocchi d’avena, il pane integrale o i cereali. Ai carboidrati vanno aggiunte le proteine magre come yogurt e uova, che favoriscono il recupero muscolare e mantengono sazi più a lungo. Le proteine aiutano anche a stabilizzare i livelli di zucchero a ridurre la sensazione di fame. Integrare tutto con i grassi sani come avocado o noci fornisce un’ulteriore fonte di energia che viene rilasciata lentamente.

Si deve bere molta acqua per garantire un’adeguata idratazione dopo il digiuno notturno. Sarebbe meglio preferire bevande come il tè verde o succhi di frutta naturali e preferire il miele allo zucchero. Preferire prodotti freschi, locali e di stagione aiuta a sostenere i produttori locali riducendo l’impatto ambientale legato al trasporto degli alimenti. Quindi, quando vai al supermercato a fare la spesa con i genitori o i nonni aiutali a scegliere con cura i prodotti.