La ’Classe va in scena’ I ragazzi del Classico recitano Dante in musica

Spettacolo di fine anno scolastico del Liceo classico ’ Rossi’ di Massa, inserito nella rassegna del Comune ’La classe va in scena’ al teatro Guglielmi. Una festa all’insegna della cultura e anche della gioia, del piacere di stare insieme e condividere con il pubblico scene della Divina Commedia. "Musica’n’Dante", il titolo dell’evento, mette in luce il connubio tra musica e Dante in un’opera con commento musicale e coreografico, come un percorso tra poesia e attualità. Mettere in scena 80 alunni, di tutte le sezioni dal ginnasio al triennio, quasi un chorus line, è stata una sfida ancor più temeraria. Ideato e diretto dalla professoressa Rosaria Bonotti, docente di lettere classiche, "Musica’n’Dante" è diviso in due atti, il primo Inferno e Purgatorio e il secondo atto Paradiso, con canti scelti da tutte e tre le cantiche inserendo canti e balli, interpretati dagli studenti.

Data la numerosa partecipazione degli allievi è stato necessario costituire un corposo nucleo di collaboratori di professori come Laura Zocchi, Cinzia Altamura e Chiara Santini, ’I Giocamistero’ Andrea Mosti e Andrea Quintavalle, nonché un gruppo di genitori per le scenografie e gli abiti (Vanessa Pardi, Nicoletta Tonazzini, Angela e Giovanni, Rita Argini) o ex alunni come interprete (Emanuela Zavattaro) e per il trucco (Natalia Menconi, Giulia Manfredi), per montaggio (Francesco Anselmi) e, ultimi ma non ultimi, i coreografi, tecnici di luci e audio Maria Corsini e Stefano Giannotti. Da segnalare anche Gaia Zoe Galli, che ha ideato la brochure e la locandina, Olivia Bordogna, Matilde Fioravanti, Caterina De Santis e Angela Rubino, che hanno aiutato nell’organizzazione generale e nei rapporti con gli enti. Questi gli interpreti. Meritevoli sono stati i tre Dante, uno per cantica: Lorenzo Gasperini, Niccolò Ceragioli ed Elia Alberti. Virgilio: Alessio Nicoli; due Beatrice: Emanuela Zavattaro e Sofia Bondielli; Francesca: Camilla Rossi; Pier delle Vigne: Simone Scuzzarella; Ulisse: Leonardo Maraini; Lucifero: Gassani e Mignani; Catone: Sofia Mazzoni; Corifee: Olivia Bordogna e Maria Cozzani; Oderisi da Gubbio: Luca Romagnoli; Giustiniano: Matilde Fioravanti; San Tommaso: Angela Rubino; Cacciaguida: Ada Romani; i cantanti: Matteo Sportelli, Elisa Mignani, Gaia Zoe Galli, Linda Gassani; i musicisti: violoncellista Elena Scebba, chitarrista Beatrice Ciacci; ballerine: Maria Vittoria Baio, Anna Fontana, Rebecca Tardelli, Matilde Fioravanti. Foto di Michele Trombella.

A. M. Fru.