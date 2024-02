La città in cento scatti. Si apre la mostra sullo studio Michelino. La storia a palazzo Binelli

Cento foto che raccontano la storia di una città. Cento scatti di vita in grado di muovere le coscienze e mostrare tutta la passione e l’amore che si può avere per Carrara, ma soprattutto per la sua gente. Sono tante le sensazioni che si avvertono osservando le foto esposte da oggi a Palazzo Binelli per celebrare il centenario dello studio fotografico Michelino. Un secolo di vita in cui grazie a una macchina fotografica è possibile veramente ripercorrere alcune delle grandi tappe storiche o eventi che hanno contraddistinto la città.

Oggi alle 17 l’inaugurazione della mostra, che durerà fino al 24 marzo, che accompagna i visitatori in un grande viaggio collettivo con cento foto, quasi tutte in bianco e nero, che mostrano una città a tratti completamente diversa da quella che vediamo oggi e a tratti nemmeno troppo cambiata.

Ieri mattina la preview per la stampa: una mostra suddivisa in dieci argomenti ognuno composto da dieci fotografie, distribuite sui due piano di Palazzo Binelli. Oltre alle foto, presenti anche numerosi macchine fotografiche, più o meno vecchie, borse da lavoro e persino la prima insegna del negozio originale dello studio, iscritto ufficialmente alla Camera di commercio il primo gennaio 1924 sotto la guida di Michele Casseri, per tutti ‘Michelino’.

Presente all’anteprima l’assessore alla Cultura Gea Dazzi insieme a Vinicia Tesconi, della famiglia Begali, a cui sono toccati gli onori di casa e un racconto delle foto. A spiegare alcuni aneddoti storici sulla città, soprattutto da un punto di vista urbanistico, anche l’architetto Paolo Camaiora, curatore: "La cosa più difficile è stata la scelta delle cento fotografie – ha sottolineato Tesconi – considerato il grande archivio disponibile che è composto da circa 50mila foto, a cui aggiungere negativi, diapositive e stampe". I dieci temi in cui è diviso l’allestimento sono: matrimoni, ritratti, cave di marmo, volti delle cave, scorci del territorio, personaggi di Carrara, sport, Carrarese, guerra e infine episodi storici.