La ’cetra’ di Wang in concerto nel castagneto

MutaMenti si sposta oggi nel comune di Fivizzano, per arrivare nel piccolo

scrigno di Sassalbo.

La sede del Parco dell’Appennino è il luogo di ritrovo dal quale alle 16 si dispiegherà un breve trekking che, in compagnia di Enrico Merlin. Sarà un’occasione per scoprire, attraverso le sue opere, il legame di Puccini con le musiche del mondo e in particolare con l’Oriente.

Il precorso, che condurrà fino

a un castagneto secolare nel cuore del borgo, introdurrà

il concerto dell’artista cinese Yitong Wang che presenterà guzheng. Si tratta di uno strumento musicale tradizionale cinese, simile a una cetra, con 18 o più corde.

Wang ripropone un affresco musicale nel cuore della natura, legando ai rumori del bosco e del castagneto, i suoni di questo meraviglioso strumento.