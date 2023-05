La ‘casa’ della Capitaneria La Delegazione di spiaggia al lavoro nella nuova sede

di Laura Sacchetti

Taglio del nastro per la nuova sede della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera a Marina di Massa in piazza Pellerano. L’inaugurazione dell’ufficio territoriale della Capitaneria di Porto, che si trova a pochi metri da Villa Cuturi e confinante con l’hotel Excelsior, si è svolta ieri mattina alla presenza del direttore marittimo della Toscana contrammiraglio Gaetano Angora, del vescovo monsignor Mario Vaccari, che ha benedetto la sede, del prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e delle diverse autorità e rappresentanti delle istituzioni locali. Grande orgoglio per il comandante della Capitaneria di Porto di Carrara Antonio Masiello che ha sottolineato il grande impegno di tutti gli uomini e le donne del suo comando per aprire la nuova sede e ha ringraziato il presidente Lorenzetti per l’ospitalità dimostrata.

L’ufficio infatti è proprietà della Provincia. "Quello di oggi – ha detto Gianni Lorenzetti – . è un momento importante perché testimonia la vicinanza del corpo della capitaneria alla costa, agli utenti che vedono i militari vicini al territorio. Questi uomini e queste donne svolgono un ruolo importantissimo a partire dalla sicurezza in mare, all’impegno straordinario per salvare le vite dei migranti, ma anche per la tutela ambientale. Sono orgoglioso di aver dato questa sede a loro perché è sintesi della leale collaborazione tra gli enti".

"Sul territorio abbiamo una presenza capillare – ha sottolineato il direttore marittimo Angora – per dare risposte alle comunità. Ci occupiamo di mare, ambiente, demanio e avere una sede confortevole come questa ci consente di dare servizi migliori agli utenti e di implementare la sinergia con le altre istituzioni". Il prefetto Guido Aprea ha ringraziato il corpo della capitaneria "per il grande lavoro di squadra che insieme agli altri enti riusciamo a mettere in campo quando si parla di sicurezza. C’è grande collaborazione anche per l’arrivo dei migranti al porto, approdo gestito con professionalità e con grande umanità. Abbiamo creato una bella squadra anche per la ricerca di persone scomparse o d’estate quando scoppiano incendi boschivi. Quando si lavora insieme i risultati ci sono".

L’iter per la nuova sede è iniziato più di due anni fa per volontà del comandante di Marina di Carrara dell’epoca Luciano Giuseppe Aloia e del precedente titolare della delegazione spiaggia luogotenente Massimiliano Maionchi e ieri finalmente si sono aperte le porte dell’ufficio di Marina di Massa al nuovo titolare Massimo Bay e al suo vice Matteo Tedeschi.