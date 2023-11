La Carrarese sul set. Il regista Lorenzo Borghini presenta ’Doppio passo’

"Ci tenevo a tornare a Carrara dove tutto è iniziato e dove il film è ambientato ed è stato girato. Dovevo esserci il 15 ottobre, ma la repentina e drammatica morte di mio padre Fabrizio ha sconvolto noi e i nostri progetti. Stasera ci sarò e sarà un’occasione per dire grazie alla città, all’amministrazione comunale, alla Carrarese e a tutti coloro che ci sono stati vicini". Lorenzo Borghini è il regista di “Doppio passo” che stasera alle 21.15 torna al cinema Garibaldi per una proiezione straordinaria. E’ la sua opera prima da una sceneggiatura di Cosimo Calamini e Borghini stesso con protagonisti Giulio Beranek, Valeria Bilello, Giordano De Plano e Bebo Storti. Alla prima in ottobre fu presente la squadra della Carrarese, stasera ci saranno dirigenti del club gialloazzurro e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il film in queste settimane di programmazione in tutta Italia ha ottenuto successo e consensi. Racconta la storia di Claudio, storico capitano della Carrarese. Tutto sembra andare per il meglio, ma la tanto agognata serie B però si rivela una condanna: a Claudio non viene rinnovato il contratto per la sua età. Sarà l’inizio della caduta, come atleta e come uomo anche se cerca di inventarsi una vita oltre il calcio, aprendo un ristorante. Lorenzo Borghini è molto soddisfatto dell’accoglienza che la gente ha riservato a questo suo lavoro.

"Viene apprezzata molto la storia che è originale e che non parla del calcio fatto di paillettes e lustrini ma tratta di un calcio di provincia dove i giocatori non sono ricchi come quelli della serie A e devono costruirsi un futuro che vada oltre l’attività sul campo di gioco. Lo spettatore empatizza con i protagonisti di questa storia e devo dire che la scelta di Carrara - che io che mio padre che ricordo con tanto affetto volemmo a tutti i costi - si è rivelata molto giusta". Lorenzo Borghini sottolinea anche di aver ricevuto molti complimenti per la scelta del cast nella sua interezza. "Mi dicono che anche coloro che non hanno ruoli di primissimo piano sono apprezzati per le doti recitative come naturalmente chi interpreta parti più importanti. Il lavoro di scelta l’ho curato personalmente io e naturalmente questo mi fa molto piacere". “Doppio passo” sarà in programmazione nelle sale toscane e nazionali almeno sino alla fine dell’anno.