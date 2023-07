La battaglia di Gettysburg rivive in 3D

Tremila miniature di soldati impegnati su un campo di battaglia di 12 metri quadrati per rievocare un evento storico avvenuto 160 anni fa. Dopo il successo di pubblico registrato una settimana fa, stasera alle 21 l’oratorio di San Sebastiano, in piazza Matteotti, ospiterà la seconda sessione di gioco della battaglia di Gettysburg, momento cruciale della guerra civile americana. Lo scontro, che si svolse tra il 1° e il 3 luglio 1863 nell’omonima cittadina della Pennsylvania, indirizzò infatti le sorti della guerra civile a favore dello schieramento Unionista. Ad organizzare la serata, con replica venerdì, è il gruppo di amici “Mad Elite Wargamers“, uniti dall’hobby di ricreare battaglie storiche tridimensionali. Partendo da fonti storiche, il gruppo ricostruisce i campi di battaglia con boschi, colline, case e trincee (nella foto, e prepara gli eserciti coinvolti dipingendo miniature che riproducono divise, armi e bandiere del periodo. Tutto questo per rivivere la storia simulando la battaglia e provando a cambiarne l’esito. L’accesso è ad ingresso libero: ulteriori informazioni sul sito www.madelitewargamers.it o sulla pagina Facebook.

Daniele Masseglia