Jux tap e Radio Nostalgia Serate revival

Musica ed eventi: al Jux Tap debutta il “Dinner Club”, uno show dedicato alla ’gente grande’. Sabato 11 gennaio alle 21 Andrea Secci torna a “casa” con lo spettacolo nel locale sarzanese dedicato ai boomer. Il nuovo format firmato Jux Tap & Radio Nostalgia strizza l’occhio a un pubblico adulto in cerca di antiche emozioni e di musica dei tempi della gioventù. Per ottemperare al nuovo codice della strada e godersi le serate in compagnia sarà attivato un innovativo servizio di navetta per divertirsi in sicurezza. Quindi sabato 11 appuntamento a Sarzana con la nuova serata evento dedicata alla gente grande che non vuole appendere le scarpe del divertimento al chiodo. Si chiama “Dinner Club”, il nuovo format del sabato sera ideato dal Jux Tap e Radio Nostalgia che segna il grande ritorno “a casa” dello show man Andrea Secci nell’anno del 20esimo anniversario del Disco Club ed il 25esimo anniversario della sua Radio Nostalgia. Due coincidenze che si incrociano nel calendario del nuovo anno dello storico locale di Andrea Tartarini e Cristiano Arpe per dare vita ad una dimensione dell’intrattenimento notturno che unisce lo spirito conviviale e glamour del dinner show con la possibilità di cenare su prenotazione alla migliore animazione e musica da ballare (e cantare) con il consolidato dj set firmato da Luca Giorgi, Mirko Martini e Noewris condita dall’energia vocale di Andrea Secci. Tra le più belle novità di questa stagione l’attivazione, proprio a partire da sabato 11 gennaio, dell’innovativo servizio “navetta” targato Jux Tap. Il Disco Club di Sarzana sarà tra i primi locali dance a sperimentare un esclusivo “transfert” da e per la pista da ballo per garantire agli ospiti e ai loro amici l’accesso senza alcun rischio a una serata di puro divertimento. Il servizio è una risposta tempestiva e al passo con i tempi che il Jux Tap metterà a disposizione degli utenti in collaborazione con Lorenzini.