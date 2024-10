Italia Nostra si mette in rete: "Uniti per la tutela del territorio" A Carrara, l'incontro dei presidenti delle sezioni toscane di Italia Nostra ha puntato sulla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, con focus su energie rinnovabili, verde urbano, conservazione e educazione ambientale. Progetto "Vie dei Medici" in vista.