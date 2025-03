Italia-Israele: incontro al Germinal con Daniele Ratti

Sabato, alle 18, nella sede del Germinal Fai di piazza Duomo, ci sarà un incontro con Daniele Ratti intitolato ‘Italia-Israele. Storia e attualità di una collaborazione’. Ratti è un militante anarchico esperto di geopolitica, collaboratore di Umanità Nova, il Seme Anarchico e Liberi pensatori svizzeri.

"Rilanciamo il coordinamento antimilitarista d’innanzi a una scellerata corsa agli armamenti da parte degli Stati scrivono gli organizzatori –. Nuovi colonialismi, spinte nazionaliste aumentano le tensioni in un mondo già in guerra. Gaza, Ucraina, Congo, Sudan, Tigrai solo per citarne alcune. Prendere posizione critica davanti a questa deriva bellica e autoritaria è un dovere. Un percorso storico alla ricerca delle cause che hanno trasformato Israele in un modello neoliberista e in una funzionale sinergia tra apparato civile e militare. Un riferimento politico che, l’Italia con la sua rete di collaborazioni sta sempre più rinsaldando".