Istituto di specializzazione "Una grande opportunità"

"Its: grande occasione per il territorio". Così il consigliere regionale del Pd, Giacomo Bugliani, accoglie l’appello dei sindacati per avviare percorsi professionali volti ad avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro del territorio. "Un progetto con cui sono d’accordo - commenta Bugliani - perché, da un lato, credo possa avere la forza di alzare il livello dell’offerta formativa, rispondendo ai bisogni del territorio e offrendo un’opportunità ai giovani e non solo, e dall’altro, possa potenziare attraverso l’inserimento di nuove figure professionali, le capacità del tessuto economico produttivo. Raccolgo volentieri l’appello dei sindacati Cisl e Uil di organizzare un incontro sul piano, con l’obiettivo di condividere competenze, monitoraggi, bisogni a cui questa nuova esperienza potrà rispondere. La sinergia tra istituzioni, sindacati e soggetti coinvolti per approfondire dossier aperti sul territorio sarà fondamentale per raggiungere il risultato migliore. L’idea di strutturare qui un istituto di alta specializzazione avanzata dalla Regione Toscana e condivisa fin da subito dai sindacati è un segnale di attenzione importante verso la provincia di Massa-Carrara, che più di altre ha scontato e sta scontando le conseguenze della pandemia e della crisi economica e produttiva".