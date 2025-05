Investe una ragazza e scappa. Rintracciato dalla municipale

La polizia municipale ha rintracciato in tempi record il pirata della strada che ieri mattina poco prima delle 8 ha investito una studentessa mentre stava attraversando la strada per entrare a scuola. Si tratta di un 25enne che dopo aver investito la studentessa di 17 anni con lo scooter, si è fermato e poi, dopo aver deciso che la giovane non si fosse fatta nulla, ha deciso di proseguire nella sua corsa sulla due ruote come se nulla fosse. La giovane per le ferite riportate ha dovuto fare ricorso al pronto soccorso. La ragazza stava attraversando il viale XX Settembre nel tratto tra l’ex liceo scientifico Marconi e il Classico Repetti, quando è stata presa di striscio in mezzo alla strada dal giovane ed è finita a terra. Nella caduta ha riportato la frattura di un braccio e diverse ecchimosi. In un primo momento i familiari hanno cercato di trovare testimoni per rintracciare il 25enne, o qualcuno che fosse riuscito a prendere il numero di targa dello scooter. Ma non è servito perché gli agenti della polizia municipale al comando della comandante Paola Micheletti nel giro di poche ore sono riusciti ad identificare il giovane, che adesso passerà guai seri: è stato denunciato per fuga. Sicuramente un ruolo fondamentale nel risalire all’identità del pirata della strada l’hanno giocata le telecamere, ma lo zelo della municipale ha consentito di rintracciarlo in tempi record. Resta il fatto che quel tratto di viale molto frequentato dagli studenti del liceo classico e dello Zaccagna sia molto pericoloso da attraversare.

A.P