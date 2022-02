Massa, 12 febbraio 2022 - Salvata con un intervento multidisciplinare simultaneo a cuore e a un rene da parte dei medici dell'ospedale di Massa una paziente con gravi e rare patologie congenite. La paziente ha avuto un peggioramento improvviso delle condizioni cliniche e dalla Sardegna è stata ricoverata in Toscana con trasporto d'urgenza in elisoccorso. All'Opa di Massa, in seguito ad analisi, esami, risonanze e scintigrafie, i medici hanno scoperto che la donna era affetta anche da un paraganglioma perirenale, causa di ipertensione con conseguenti aritmie. Il team di professionisti ha deciso di intervenire contemporaneamente sul cuore e rene della donna.

Hanno operato insieme gli specialisti della Fondazione Monasterio, con i suoi anestesisti, cardiologi e cardiochirurghi pediatrici, e la chirurgia generale dell'Aou Pisana. "Un esempio di efficacia della collaborazione tra strutture di eccellenza - afferma la Fondazione Monasterio - un intervento cucito su misura della paziente. Il caso di Katia Moi ci ha insegnato che l'unione di più teste, mani e discipline sono sempre un'arma vincente".

"Mi è capitato qualcosa di raro, ma non chiamatemi eroe", ha detto la stessa Katia Moi, che ora sta bene e ringrazia i medici per l'eccezionale professionalità con cui le hanno salvato la vita. Pure il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha voluto elogiare sui social l'intervento di Massa: "Buon sabato con una bella notizia! - scrive il governatore postando una foto della paziente - Lei è Katia, giovane donna affetta da due gravi e rare patologie a cuore e rene che ha ritrovato il sorriso, salvata grazie a un delicato e complesso intervento eseguito dai professionisti di due strutture di eccellenza della Toscana, la Fondazione Monasterio e l'Aou Pisana. Sono davvero orgoglioso di voi e di tutto il nostro sistema sanitario! Buona guarigione Katia!.