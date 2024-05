Incontro speciale a Massa: Francesca Fialdini partecipa alla festa del primo maggio con Italia Nostra

"Quest’anno il primo maggio ci ha riservato una gradevole e bella sorpresa. Con un gruppo di amici di vecchia data siamo soliti andare a festeggiare le date più importanti della nostra storia in ristoranti dove si mangia bene e si sta in allegria con chitarra e canti popolari". Bruno Giampaoli, presidente di Italia Nostra, ha fatto un incontro speciale. "Ci siamo trovati alla mitica osteria “da Giuston” nelle colline del Candia. Come tutti sanno a Massa il locale è ultrapopolare: puoi trovare di tutto e di più come ieri (mercoledì, ndr), tra i molti commensali abbiano notato la concittadina Francesca Fialdini – racconta – Se ne stava insieme in una tavolata ad altri commensali, come una qualsiasi di noi. Naturalmente, dopo qualche attimo di stupore mi sono sentito in dovere di andare a salutarla e a portarle i saluti di tutti i presenti, massesi e non. Mi sono permesso anche perché Francesca ho avuto il piacere di conoscere bambina quando per motivi culturali frequentavo la mamma a quel tempo assessore alla cultura di Massa, signora Bertonelli. Mi sono permesso di cantarle un’antica canzone siciliana, forse la più bella serenata “La Virinedda” e poi dopo con gli amici del gruppo siamo partiti con i canti tradizionali tra cui non poteva mancare la immancabile ’Bella ciao’ e ’Addio Lugano’ bella – conclude – Durante i nostri canti Francesca non ci ha fatto mancare il supporto partecipando alle canzoni più significative della festa nazionale del lavoro ed é per questo che, anche a nome di tutto il gruppo e dei presenti, intendo ancora ringraziarla per la sua semplicità e partecipazione dimostrata".