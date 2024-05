Incontro a Bonascola in parrocchia su ’Sogni e bisogni’. I desideri e le esigenze della terza età ai raggi X La consulta anziani del Comune organizza un percorso di ascolto in collaborazione con l'assessorato al sociale a Bonascola. L'incontro, intitolato 'Tra sogni e bisogni', permette ai membri della consulta di interagire con gli anziani per comprendere le loro esigenze e approfondire la conoscenza delle associazioni locali. Un'importante iniziativa di collegamento tra la società civile e l'amministrazione locale.