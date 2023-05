Incidente in moto Grave centauro

È finito all’ospedale con un politrauma il centauro che sabato pomeriggio è stato trovato a terra, distante alcuni metri dalla sua moto, sulla statale della Cisa ad Aulla. Il 40enne è stato trovato da alcuni passanti che stavano transitando in zona intorno alle 15,30. Sulla dinamica sta indagando la polizia municipale. Si presume, a un primo riscontro degli investigatori, che l’uomo abbia fatto tutto da solo, andando a sbattare contro un muro con il suo mezzo.

Il centauro, una volta chiamati i soccorsi, è stato immediatamente portato al Noa, vista l’impossibilità di far alzare dall’aeroporto di Cinquale il Pegaso 3, impegnato in un altro servizio. L’uomo è stato successivamente trasferito all’ospedale di Cisanello: fratture multiple per l’uomo.