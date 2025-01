Incidente in Kenia: illeso Blue Fornaciari

Apprensione a Pontremoli per la notizia del coinvolgimento di Adelmo Blue Fornaciari, figlio di Zucchero, in un incidente stradale in Kenya dove si trovava in vacanza. L’ufficio stampa del bluesman ha subito precisato che Adelmo Blue era illeso stava bene e non correva pericoli. L’incidente è avvenuto sulla strada che da Malindi porta a Watamu alle prime luci dell’alba. Il giovane viaggiava su un’auto assieme a due kenioti, un bodyguard che è rimasto ferito e un’altra persona che è purtroppo deceduta nello schianto. Il figlio di Zucchero aveva festeggiato proprio di recente i suoi 27 anni. Laureato alla Luiss in Giurisprudenza, Adelmo Blue Fornaciar sta facendo il praticantanto in uno studio legale. Dallo scorso anno è talent scout per l’Inter anche se lui e il padre sono tifosi rossoneri. Si sono subito preoccupati gli amici pontremolesi di Zucchero che però sono stati rassicurati.