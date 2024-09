Incentivo alla bicicletta. Il Comune regala ebike ai soggetti fragili: "Un passo per l’autonomia"

Il Comune regala 36 biciclette elettriche ad altrettante persone in carico ai servizi sociali. I cittadini in condizioni di fragilità le potranno ottenere presentando l’apposita domanda entro il 30 settembre. I mezzi elettrici serviranno a contribuire all’autonomia delle persone in difficoltà. quello di fornire un aiuto concreto a tante persone che vivono una condizione di fragilità e che non hanno la possibilità di acquistare un mezzo proprio – spiega la vice sindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli –. Queste bici a pedalata assistita che andremo ad assegnare possono rappresentare per molti un’opportunità non solo per spostarsi più facilmente, ma sono anche uno strumento importante per guadagnare una maggiore autonomia. Come amministrazione e come assessorato crediamo molto in questa iniziativa che rappresenta senza dubbio qualcosa di innovativo per il nostro Comune". Un’inizizitva promossa dall’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini che intende riciclare le biciclette mai usate acquistate anni fa con un progetto di mobilità sostenbile.

La domanda redatte unicamente su apposito modulo e corredate di tutta la documentazione richiesta, può essere presentata con consegna a mano all’Ufficio protocollo generale del Comune di Carrara in Piazza 2 Giugno, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17, oppure spedita con raccomandata postale A.R. indirizzata a Comune di Carrara, Settore 8 supporto organi istituzionali/Servizi sociali e Politiche abitative, o inviata tramite pec all’indirizzo [email protected] È possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare e verrà assegnata una sola bicicletta a nucleo. "L’obiettivo di questo bando èPer maggiori informazioni chiamare lo 0585 64.15.34, o inviare una mail a [email protected]. Il bando e il modulo di domanda si possono scaricare sul sito del Comune www.comune.carrara.ms.it oppure si possono ritirare a mano al Settore 8 supporto organi istituzionali/Servizi sociali e Politiche abitative nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.