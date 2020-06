Carrara, 30 giugno 2020 - Fiamme al Lavello. Intorno alle 15 al campo rom al Lavello, sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri, assieme ai vigili del fuoco perché si è alzata una nube nera causata da un incendio. Durante il rogo sembra siano esplose anche delle bombole del gas. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Le fiamme sono state domate dai pompieri: ora si cerca di capire le cause che abbiano scatenato l'incendio. Interviene sull'accaduto anche Cosimo Maria Ferri, onorevole del Pd: “Si faccia chiarezza sulle cause e se ci siano stati comportamenti dolosi. Si verifichi con urgenza chi occupi abusivamente la strada comunale e si abbattano le opere realizzate senza autorizzazione. Si installino telecamere e si controlli la zona, sono istanze che gli abitanti rivolgono alla politica da anni. Per ora solo promesse, zero fatti. Le istituzioni devono fare presto nel portare avanti risposte concrete e nel fronteggiare il degrado che da troppo tempo permane nell’area. Prevalga la risposta dello Stato. Sicurezza e salute sono priorità per i cittadini”.

Notizia in aggiornamento