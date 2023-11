Incarico di prestigio per monsignor Riccardo Ferri Monsignor Riccardo Ferri, massese, è stato nominato Pro-Rettore della Pontificia Università Lateranense. Il suo lavoro è stato premiato con un prestigioso incarico. Ha conseguito la laurea in filosofia e il dottorato in teologia. È professore ordinario di Teologia Trinitaria e membro di diverse accademie.