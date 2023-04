In montagna con il Cai Le mille avventure del gruppo Seniores Sentieri per tutte le età

Chi percorre di domenica verso le 7,30 la rotatoria di Turigliano avrà notato nel parcheggio la presenza di tante persone con zaino in spalla. Sono tutti escursionisti pronti a partire per la consueta gita organizzata dalCai. "Nella società contemporanea – fa notare Brunella Bologna, presidente del Club cittadino – tendiamo sempre di più ad isolarci e a comunicare solo tramite lo smartphone. La montagna è rimasta uno dei pochi luoghi dove si possono fare delle belle chiacchierate godendo insieme la bellezza dei panorami naturali. Anche perché le persone spesso vivono momenti difficili: quanti racconti, anche drammatici, si raccolgono camminando. In questo senso il cammino ha anche un potere simbolico, quello di allontanarsi, di lasciarsi alle spalle situazioni pesanti e di stare insieme a persone che non si conoscono, avendo così l’occasione di allacciare nuovi rapporti di amicizia. Partecipare ad un’escursione infatti significa anche ’fare gruppo’, ci si aiuta gli uni con gli altri, si partecipa e si fatica insieme, instaurando relazioni sempre più significative".

Per questo il Cai ha da tempo istituito un gruppo “Seniores” che propone escursioni con vari livelli di difficoltà a cui possono partecipare anche persone che non sarebbero in grado di affrontare la montagna. Nella sezione, nel processo di evoluzione della orginaria attività alpinistica sono presenti diverse commissioni che operano in attività

collaterali in risposta alle nuove esigenze della società. Da qui la commissione Tam (tutela ambiente montano), per tutelare l’ambiente, con la diffusione di adeguate conoscenze naturalistiche, e proporre alle autorità competenti iniziative di salvaguardia, con particolare riguardo ad azioni di tutela preventiva. Le Commissioni Scuole e Alpinismo Giovanile, per far conoscere ed avvicinare i ragazzi alla

montagna, mediante conferenze nelle scuole ed organizzazione di escursioni, con istruttori qualificati, La Commissione sentieristica, che provvede alla costante manutenzione dei sentieri permettendone la fruizione in sicurezza. Del Cai fa parte poi il Soccorso Alpino, i cui operatori

provvedono al soccorso.

Inoltre la sezione Seniores partecipa anche al programma della Montagnaterapia,accompagnando,con personale specializzato, persone disabili. E per chi ama la monmtagna ma èp impossibilitato a salire sui pendii, ci sono le proiezioni alla Casa di Riposo insieme agli anziani ospiti. "Tutti progetti – conclude la presidente Bologna – in cui emerge l’anima solidale del Cai, i cui soci traducono gli alti valori umani dell’alpinismo, l’impegno, la capacità di accettazione degli altri, la dedizione e riescono a trasmettere l’amore e la passione per la montagna". Per informazioni la sede del Cai è in via Apuana, 0585 776782.