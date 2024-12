In dirittura d’arrivo il disciplinare sulle gare

Si mantiene alta l’attenzione del Comune sui tanti tavoli aperti in tema marmo. Saranno giorni importanti per il settore, in cerca di una svolta, come successe, appunto 30 anni fa. Dopo aver approvato lo scorso giugno il regolamento sulla tracciabilità, manca ormai poco all’approvazione del tanto chiacchierato disciplinare sulle gare. Se il regolamento sulla tracciabilità, già approvato alcuni mesi fa, nasce per garantire il cinquanta per cento della lavorazione in loco con lo scopo soprattutto di aumentare e tutelare i posti di lavoro, il nuovo disciplinare sulle gare, pensato invece per riformulare i criteri di concessione, si avvia alla conclusione dopo un lungo iter procedurale.

Il documento ha attraversato una lunga fase di concertazione negli scorsi mesi all’interno del Comune, ed è stato più volte discusso e illustrato in commissione marmo con i tanti attori del territorio che gravitano intorno al mondo del lapideo, più le sigle sindacali e le associazioni ambientaliste.

Indicativamente all’inizio del 2025 il disciplinare sulle gare sarà portato all’attenzione del Consiglio comunale, non prima però, come da prassi, del passaggio preliminare con il voto di approvazione sulla stesura definitiva del disciplinare, che sarà portato venerdì prossimo nella commissione marmo presieduta da Nicola Marchetti (nella foto). Un fine anno quindi che ricalca quel tempo di 30 anni fa.

D.R.