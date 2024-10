In ambulanza verso Kiev. L’impresa di Carlo e Mario nel segno della solidarietà

Un aiuto senza frontiere alla popolazione dell’Ucraina. E’ lo spirito di solidarietà del Rotary Club che soffia auspicando la pace. Ma intanto si pensa all’emergenza umanitaria causata da una guerra orribile e l’ambulanza carica di farmaci e attrezzature sanitarie che stamane partirà per la regione ucraina di Krasnokutsk è un segno di vicinanza. Un impegno che ha visto in prima linea non solo i soci della Lunigiana del Rotary Club, ma anche dei Club dell’ Area Tirrenica 1 del Distretto 2071, che hanno dato il loro contributo assieme alle Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia e alle Farmacie locali: Binotti di Villafranca, Elena Buttini Accorsi di Pontremoli, Cortesini di Bagnone, Farmacia dello Stadio di Carrara, Natale di Zeri, Silvestri di Albiano Magra e con la collaborazione di PA Croce Verde Castelnuovo Ne’ Monti, Misericordia Pontremoli e Auto Beghini di Villafranca. A guidare l’ambulanza lungo i duemila km del percorso sino a Leopoli sono i soci Carlo Ferrari e Mario Giannarelli. Al varo dell’iniziativa di fratellanza ieri in Piazza della Repubblica a Pontremoli, c’erano il presidente del Club Bruno Farina, il sindaco Jacopo Ferri, il priore della Misericordia Paolo Angella e rappresentanze di sodalizi del volontariato assieme a numerosi rotariani che hanno fatto corona all’appuntamento. "E’ stato uno sforzo corale del Club che ha messo in campo la disponibilità economica per acquisire l’ambulanza che poi si è riempita di farmaci grazie ai generosi farmacisti – ha detto il presidente Farina –. Ma ognuno ha messo un impegno individuale nel fare qualcosa per questo progetto. Portare un’ambulanza in Ucraina non è cosa semplice. Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano". Il sindaco Ferri ha ringraziato il Club e le farmacie che si sono prodigati per rendere realizzabile l’iniziativa. "Quest’ambulanza rappresenta la volontà di tutti di lenire le ferite e di auspicare una pace giusta". Per Carlo Ferrari che assieme a Mario Giannarelli si alternerà alla guida dell’ambulanza è un percorso fatto già più volte. "Siamo molto emozionati – hanno detto – per questo impegno e ringraziamo il Club che non è nuovo ad iniziative verso il popolo ucraino". La benedizione all’ambulanza è stata impartita dal parroco della Cattedrale don Graziano Galeotti.

Natalino Benacci