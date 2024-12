Impiegati con la Cna. Ma anche cuochi e operai

IMPIEGATI La Cna di Massa Carrara sta cercando personale per le sedi di Aulla e Avenza. Nel dettaglio, sta cercando un addetto alla contabilità ad Aulla con diploma o laurea in materie economiche, esperienza, lavoro full time tempo indeterminato, e 1 addetto paghe per Avenza, diploma o laurea in materie economiche o giuridiche, esperienza, full time a tempo indeterminato. Inviare il curriculum via email a [email protected]

1 CUOCO Stabilimento balneare Bagno Marco sta cercando 1 cuoco con esperienza per gestione in autonomia della cucina. Possesso Haccp e sicurezza sul lavoro. Contratto a tempo determinato da aprile a settembre, orario dalle 8.30 alle 16.30. Per candidarti a questa offerta chiamare il numero 3464300710.

1 OPERAIO Varia Versilia Ambiente di Pietrasanta cerca addetto conduzione macchine operatrici-movimento terra. Palista, escavatorista. Esperienza di 1 anno. Iniziale assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Full time. Per candidarsi chiamare lo 0584790521, email [email protected]