‘Imperfezione creativa’ a teatro. Un preludio per 300 giovani

Un preludio del festival di “Imperfezione creativa” che il 20 e 21 giugno esordirà a Massa. L’appuntamento è domani al Teatro Guglielmi dove 300 ragazzi saranno coinvolti in un dialogo creativo insieme agli adulti, alla scoperta di sé. E’ il primo appuntamento organizzato dall’associazione culturale Ateleia. Personaggi della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni si confronteranno con i protagonisti del futuro in una giornata dedicata ai giovani. Interverranno tra gli altri: Piera Levi Montalcini ed Eugenio Cesaro, leader del gruppo musicale ‘Eugenio in Via di Gioia’. Dialogo, esperienza, musica sono le parole chiave del primissimo evento in programma dedicato ai giovani studenti organizzato in collaborazione con il Comune di Massa e con la partneship di Cermec, azienda che gestisce l’impianto di trattamento dei rifiuti urbani. “Preludio di imperfezione Creativa” sarà una grande festa mirata ad attivare un dialogo tra i ragazzi delle scuole superiori e il mondo adulto per riflettere su nuovi modelli educativi. La giornata di domani dunque è la prima tappa del progetto lanciato a giugno.

Un progetto nato per raccontare storie di innovazione e cambiamento: una serie di appuntamenti unici per celebrare la cultura e la creatività, a partire dalla valorizzazione dello stato naturale evolutivo dell’uomo che è l’imperfezione. Imperfezione, quindi, intesa come valore. Le parole chiave del “preludio” sono dialogo, musica, esperienza. Sarà una riflessione, insieme ai diversi protagonisti della scuola, sullo spazio educativo dove per la prima volta, fuori dalla famiglia, siincontrano i propri limiti e la propria imperfezione, riconoscendo anche l’imperfezione degli altri. Stefano Baroni, che è un “Community Musician”, pluristrumentista e musicoterapeuta, creerà con i giovani e la comunità un momento di musica corale circolare. Nel pomeriggio nelle Stanze del Guglielmi saranno organizzate attività legate ai temi dell’imperfezione creativa.

La giornata inizierà alle 9 con la presentazione del progetto, poi il confronto sull’elogio dell’imperfezione di Rita Levi-Montalcini moderato da Jessica Cucco con studenti che hanno sviluppato la traccia alla maturità 2024 e Piera Levi-Montalcini, presidente della Fondazione. Dopo un intermezzo musicale con le improvvisazioni jazz degli studenti del liceo ‘Palma’, il dialogo con Aurora Baccioli, presidente della Consulta Studenti, la professoressa di storia e filosofia Barbara Ongaro e Vincenso Genovese dell’Ufficio scolastico. Seguirà l’intervista-dialogo moderata da Giulia Comba con Eugenio Cesaro, leader del gruppo ‘Eugenioin Via di Gioia’. Chiuderà la giornata il concerto partecipato con Stefano Baroni.