"Imm, operazione per il rilancio". I benefici della vendita della sede

"Con i 5 stelle non solo la fiera, ma anche il Regine Elena sarebbe andato a gambe all’aria". Non ha mezzi termini l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi nel replicare agli attacchi del grillino Matteo Martinelli. Parlando di imbarazzo e di scarsa memoria dell’ex vice sindaco, Orlandi interviene sull’operazione della vendita di Imm giudicata da più parti "scellerata" dichiarando che "ha fatto più questa amministrazione per le partecipate in poco più di un anno che il Movimento 5 Stelle durante tutto il suo mandato". Rivendicando la bontà del risultato, l’assessore parla di "un piano industriale sta procedendo secondo programmi, le fiere sono ripartite, il padiglione sportivo è un po’ più vicino e quasi tutti i lavoratori in esubero hanno già trovato collocazione". Collegando la rinascita di Imm all’impegno dei lavoratori che "non hanno mai smesso di rimboccarsi le maniche, all’amministratore unico Sandra Bianchi che ha fatto di tutto per tenere la barca a galla e, non ultimi, agli aiuti legati alla pandemia, panacea per la gestione grillina visto che senza di loro non solo la fiera, ma anche la rsa Regina Elena sarebbe andata gambe all’aria. Il trasferimento di Nausicaa alla palazzina Mangiarotti garantirà all’azienda – prosegue la nota dell’assessore – una razionalizzazione dei costi e un miglioramento dei servizi e metterà a disposizione della cittadinanza un importante spazio di aggregazione come la Marmoteca, mentre l’affitto della sede di viale Zaccagna porterà non solo risorse alla partecipata, ma un maggior radicamento della Baker Hughes sul nostro territorio.

Quanto poi alla procedura seguita, la manifestazione d’interesse non è andata deserta, visto che oltre a quella di Baker Hughes ci sono stati altri due soggetti privati a essersi fatti avanti".

Infine "Gaia resterà sicuramente sul nostro territorio, mentre il terreno dovrà si trasferirà il ramo rifiuti, per il quale lo ricordo dovremo ora nuovamente spendere soldi pubblici per scorporarlo da Nausicaa dopo una fusione forzosa, e a sua volta onerosa, voluta proprio dal mio predecessore, non solo è assolutamente adatto allo scopo, ma il suo utilizzo sarà funzionale al recupero di una parte importante della zona artigianale di Battilana, un’area strategica che, tanto per cambiare, durante i 5 anni di governo grillino –prosegue l’assessore Orlandi –era colpevolmente finita nel dimenticatoio".