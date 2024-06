Il “viaggio” fotografico di Massimo Matelli nelle storie dei migranti

“Quale Confine” non è solo una serie di fotografie, ma un racconto visivo che attraversa le esperienze di molti migranti. E’ il titolo e il filo conduttore della mostra del fotografo Massimo Matelli in programma sabato, in occasione della Luminaria a Borgo del Ponte, alle 21 a Palazzo Pitone, in via Palestro. Una mostra che nasce dalle foto scattate da Massimo Matelli in un viaggio in Kenya nel 2006 e notate da Luca Mosti e Marco Oddone. Da lì l’idea di creare un percorso che partendo da quelle immagini arrivasse alle storie dei migranti a Marina di Carrara. Le foto saranno esposte lungo un percorso nel giardino, culminando sotto un gazebo dove saranno raccolte le immagini dei migranti. Matelli ha scelto di raccontare le storie con semplicità e rispetto, rendendo le esperienze comprensibili e toccanti sia per gli adulti che per i bambini.