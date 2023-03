Il valore dell’artigiano Associazioni a confronto per le sfide del futuro

Si chiama ‘Il valore dell’artigiano’, è l’iniziativa che nasce dalle tre Confartigianato di Lucca, Massa Carrara e Pisa per riflettere sul presente, sui problemi e sulle potenzialità di un’area vasta economica e sociale che si estende attraverso le tre province e declinarle così come tasselli di un mosaico più ampio capace di affrontare le sfide di un mercato globale e sempre più mutevole. E’ con questo principio ispiratore che nasce l’evento in programma domani, sabato alle ore 11, all’azienda Fattoria Il Poggio di Montecarlo, in provincia di Lucca. Un gruppo di confronto e analisi che nasce a seguito dell’accorpamento delle Camere di Commercio delle tre province che delinea una nuova macroarea di grandissima rilevanza sociale ed economica che conta oltre 143mila imprese.

L’iniziativa è stata presentata nella sede della Confartigianato Lucca da Michela Fucile, presidente di Lucca, Sergio Chericoni, presidente di Massa Carrara e Lunigiana, e Tommaso Pardi, vice presidente di Pisa. Interverranno, oltre ai presidenti delle tre associazioni provinciali, Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Luca Giusti, presidente regionale di Confartigianato Imprese, Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione attività produttive commercio e turismo della Camera, Leonardo Marras, assessore alle attività produttive della Regione Toscana, Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. L’evento sarà ripreso dall’emittente toscana 50Canale e trasmesso dalla stessa nell’ambito del format ‘La Pisaniana’ condotto da Carlotta Romualdi. Porteranno i loro saluti il sindaco di Montecarlo e il presidente della Provincia di Lucca.

"Dobbiamo riflettere su un mondo che sta cambiando e a ritmi velocissimi, analizzare la realtà e le prospettive per dare risposte in grado di rispondere ai problemi e alle sfide che riguardano i tre territori – ha evidenziato Chericoni –. Alcuni sono temi che si intersecano sotto il profilo economico e sociale. Pensiamo ai balneari, al lapideo, la nautica o la meccanica, i bonus edilizi. Nel format della Pisaniana riusciremo a dare corpo a ragionamenti unitari che rappresentano la linfa di confronto delle nostre associazioni per poi elaborare una relazione da sottoporre al regionale". Un artigianato che si proietta nel futuro ma non dimentica il passato, ha ricordato il direttore di Confartigianato Lucca, Roberto Favilla: "Un patrimonio della tradizione. Oggi esistono oltre 300 mestieri artigiani".