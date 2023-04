Il turismo nel mirino Rossetti all’attacco "Non si ascoltano i desideri dei cittadini"

di Cristina Lorenzi

Mentre la sindaca e la sua vice ieri sono andate a Canossa, ricevute da Don Marino, per ricomporre una pace sociale minata, continuano gli strali sulla gestione del settore turistico e sulla difesa del Pd al suo assessore Lara Benfatto. Una difesa d’ufficio firmata da tutti gli appartenenti al partito dagli assessori in giunta al gruppo consiliare, alla segreteria. Una difesa che dimostra fibrillazione dentro un partito che noi, interpretando liberamente gli eventi, abbiamo definito spaccato esercitando quel diritto di critica proprio della nostra professione.

Da qui una censura e come dice Alice Rossetti di Italia Viva "una scusa non richiesta, che è un’accusa manifesta. Questo è quanto emerge dalla difesa d’ufficio del Pd nei confronti di Benfatto. Una difesa che fa acqua da tutte le parti, in quanto la decisione su San Marco è stata presa dall’ amministrazione in modo perentorio senza alcuna concertazione. Nell’incontro in circoscrizione non c’era alcun rappresentante del Pd ad ascoltare i cittadini o a difendere Benfatto. Non è possibile che alla luce di una discussione accesa avvenuta tra i cittadini e l’ amministrazione, quest’ultima non abbia tenuto conto delle istanze degli avenzini. Hanno ragione a essere delusi, la sindaca aveva dichiarato in campagna elettorale che avrebbe riportato la fiera in centro. Anche questa promessa non è stata mantenuta, anzi nel confronto con la cittadinanza ha delegato la risposta all’assessora non mettendoci neanche la faccia. Quali sono le motivazioni reali che impediscono alla fiera di essere riallocata nel centro storico? il clima che si respira in città è questo, e l’ amministrazione e il Pd non si rendono conto di quanto siano sempre più distanti dai cittadini".

Anche Luca Ricci di Azione interviene sui problemi del turismo. "Le enormi inefficienze che hanno colpito le due turiste tedesche fanno emergere i problemi strutturali legati al turismo. Una città attrattiva come Carrara non può non avere un adeguato numero di punti informativi o navette per raggiungere i luoghi di interesse. L’amministrazione dovrebbe intervenire su queste inefficienze, vista la stagione estiva alle porte. In primis introducendo un servizio navetta che possa garantire ai turisti sprovvisti di mezzi propri una mobilità adeguata".