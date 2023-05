"Il turismo è prioritario A Villa Cuturi la sede dell’assessorato"

Nella Giornata europea per il turismo si sono riuniti ieri a Villa Cuturi molti operatori apuani del settore nel nome del candidato Francesco Persiani. Ospite d’eccezione il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio con il deputato Andrea Barabotti. "Il turismo – ha detto l’ex sindaco – è al primo punto del nostro programma perché è un settore strategico del nostro territorio racchiudendo tematiche di occupazione, ambiente e cultura. Per questo rafforzeremo l’impegno e la delega e, mi fa piacere annunciarlo proprio in questa giornata, vorremo fare di Villa Cuturi la sede dell’assessorato al Turismo e del settore comunale. Ringrazio ancora il vice presidente del Senato Centinaio e le associazioni di categoria per il proficuo incontro". Centinaio ha elogiato l’opera dell’amministrazione uscente e il lavoro degli operatori. "In questa giornata – ha affermato – voglio ringraziare tutte le persone che lavorano in questo settore. Addetti alla ricettività e alla ristorazione, agenzie di viaggi e tour operator, balneari, guide turistiche e tutti gli altri. Anche se l’Italia può contare su tanti professionisti qualificati, la formazione deve rimanere una priorità. Abbiamo tante opportunità davanti a noi, grazie anche alle nuove tendenze basate sulle esperienze e sulla riscoperta di piccole realtà locali. Dobbiamo essere in grado di fornire servizi adeguati e di soddisfare le esigenze dei visitatori".