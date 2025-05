Il trio “Legami sonori“ per la rassegna “Musica a palazzo“

Secondo appuntamento con i concerti della rassegna “Musica a Palazzo”, stasera alle 21, con “Legami sonori” il trio composto da Erica Fassetta al violino, Elisa Fassetta al violoncello e Gianni Fassetta alla fisarmonica. Il trio porterà un programma di musiche di j. Brahms, A. Dvorak, E. Morricone, W.A. Mozart e A. Piazzolla. La kermesse che ha come location Palazzo Ducale di Massa è organizzata dall’associazione musicale La Croma e patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Massa-Carrara e dal Comune di Massa. Quest’anno i concerti prevedono un contributo di 5 euro, oppure c’è la possibilità di un abbonamento all’intera rassegna al costo di 20 euro. Per info e prenotazioni: whatsapp al 338 5433970 o scrivando a [email protected]. Gianni Fassetta, un virtuoso della fisarmonica, ha partecipato a registrazioni in Rai Tv, in reti regionali e straniere. Ha alle spalle un’intensa attività concertistica (oltre 1500 concerti) in Italia e all’estero. Erica Fassetta si è esibita in importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero anche come solista. Collabora con diverse orchestre in tutta Italia. Elisa Fassetta, classe 2002, nel 2023 ha conseguito il Diploma Accademico di primo livello in violoncello con 110 e lode e nel 2024 il Diploma Accademico di secondo livello in violoncello con 110 e lode e menzione d’onore al Conservatorio F. Venezze di Rovigo.