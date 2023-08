Il talento di Lisa Pastine E’ l’ora di ’Classicamente’

Nella splendida chiesa rinascimentale di San Martino, a Borgo del Ponte, domani alle 21.15, sempre con ingresso libero, va in scena la nuova tappa del 21° ’Festival Internazionale della chitarra di Massa, Segovia 130’. Dopo il concerto raffinato e ricco di virtuosismi del maestro Roberto Tascini, apprezzatissimo dal pubblico, ora sarà la volta della giovane talentuosa e pluripremiata Lisa Pastine col recital solistico ’Classicamente’ che rappresenta in toto il grande repertorio della chitarra classica. In scaletta brani dell’800 virtuosistico alternati al Romanticismo, passando per la rinascita chitarristica del ’900 con autori spagnoli amati da Segovia quali Tarrega e De Falla; previsto un omaggio a Mario Gangi nei 100 anni dalla nascita e non mancherà la musica contemporanea trasgressiva e travolgente di Roland Dyens.

Lisa Pastine, nata a Carrara nel 2004, inizia lo studio della chitarra classica all’età di 4 anni seguendo il metodo Suzuki con Maria Grazia Citterio. Nel periodo della scuola media è stata seguita da Jacopo Perlini. Ha poi frequentato il liceo musicale Palma di Massa sotto la guida di Simona Costantino diplomandosi col massimo dei voti. Contemporaneamente ha iniziato il percorso nel conservatorio Boccherini di Lucca all’età di 17 anni e ora sta frequentando il secondo anno del triennio accademico in chitarra classica con Dario Vannini. Partecipa annualmente a masterclass musicali estive ed ha frequentato masterclass con importarti maestri.

Ha vinto vari premi: nel 2022 il primo premio assoluto nel concorso “Chitarra Verde” di Siena; nel 2022 e nel 2023 il primo premio assoluto nel “Premio Rotary-Raffaella Ceccopieri” di Massa ottenendo borse di studio; nel 2023 il primo premio assoluto al “Concorso giovani promesse” del Paganini Guitar Festival di Parma e il primo premio nel “Concorso Davide Lufrano Chaves” di Prato. Suona una chitarra del liutaio Rinaldo Vacca.

Il concerto sarà aperto dal giovane chitarrista massese Samuele Ricciardi, allievo del maestro Roberto Masini, con brani spagnoli di Tarrega e Llobet. Il festival è organizzato da Associazione musicale massese, Associazione culturale Talete e Associazione Evergreen con il contributo di Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.