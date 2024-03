Il sistema “Zero code“ al Punto prelievi di Fivizzano

Al punto prelievi dell’ospedale di Fivizzano, da lunedì 1 aprile sarà introdotto il sistema ‘Zero code’ per prenotare online gli esami del sangue. Il sistema è presente in Lunigiana da novembre 2022 nei Punti prelievo di Aulla, Villafranca e Pontremoli. Il nuovo sistema di prenotazione online è semplice e intuitivo. Basta digitare prenota.sanita.toscana.it o zerocode.sanita.toscana.it, o tramite l’app Toscana Salute, e inserire alcune info di base e in pochi passaggi si definiscono sede, giorno e orario del prelievo, per sé o altri, operando dal computer di casa, da smartphone o altro dispositivo elettronico collegato in rete. E’ necessario che il medico prescriva l’esame attraverso la ricetta dematerializzata (ricetta bianca), il sistema chiederà di inserire il codice della ricetta, il codice fiscale dell’utente e un numero di cellulare dove arriveranno, via sms, luogo e data scelti dal cittadino per il prelievo, insieme al codice di prenotazione. Nella prima fase per chi non riuscirà a prenotare in autonomia, in particolare per le persone anziane e fragili, sarà possibile chiedere supporto al personale delle postazioni Cup.