Il serale dello Zaccagna Galiei entrano nella giuria di un festival

Gli alunni del serale dello ‘Zaccagna Galilei’ come i giurati di un film festival. Sei cortometraggi del ‘Sedicicorto internatinal film festival’ di Forlì che per un mese sono sono passati sotto l’occhio critico degli alunni dell’istituto tecnico, coinvolti nel progetto con 54 cineclub d’Italia. Tutto è nato da un’idea della docente di religione Cristina Giuntini in collaborazione con il coordinatore d’istituto, Crescenzo Giordano. I due docenti hanno immaginato di far diventare giurati gli alunni in modo che si avvicinassero aòl mondo del cinema. Il lavoro si è svolto durante l’ora di religione, con la visione dei film e a seguire un dibattito. "Abbiamo voluto creare un’attività didattica con il cinema - raccontano i docenti -. Ogni studente ha ricevuto una scheda dove poteva esprimere un giudizio su tematica, emozioni suscitate, soggetto e musiche con un voto da 0 a 5 e scrivendo un commento sotto ad ogni voce. L’analisi di tutte le schede ha decretato il corto vincente. Questa attività si è svolta sotto due aspetti, uno tecnico, l’altro culturale, antropologico, psicologico. Il vincitore è stato decretato con tutti gli studenti del serale dell’istruzione degli adulti con la partecipazione di Lorenzo Caravello, presidente della Fedic, Federazione Italiana dei Cineclub e Laura Biggi presidente del Gruppo cineamatori delle Apuane e rappresentante di Fedic scuola".

Giuntini ha introdotto la serata illustrando un parallelismo tra l’attività in classe e ciò che accadeva nello spettatore delle tragedie greche. "Nel teatro di Atene avveniva un momento catartico - spiega la docente -, uno sprigionamento di stati d’animo, di sensazioni. Aristotele, filosofo greco, affermava che la catarsi era una liberazione dell’anima dalle iniquità. E ancora, Socrate che mette al centro il dialogo con il metodo della maieutica. E, con le dovute proporzioni, i ragazzi sono entrati in un dialogo attraverso delle domande e delle risposte: hanno tirato fuori molto di sé. I giurati non hanno solo espresso una valutazione tecnica, ma hanno svolto un lavoro dove hanno espresso se stessi, la loro parte umana". La volontà è quella di "riproporre il progetto anche il prossimo anno - sottolinea Giuntini - visto l’ottimo successo e l’invito che ci è stato rivolto da Lorenzo Caravello a partecipare all’ Italia Film Fedic, la 74esima edizione della Mostra del cinema di Montecatini". Per avere informazioni sui corsi serali per adulti ci si può recare in via Campo d’Appio dalle 17.30 alle 20.30. Oppure è possibile scrivere a: [email protected].