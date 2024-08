Il ritorno del ’Musichiere’. Alla Rocca gioca il pubblico

Appuntamento venerdì 16 agosto, con inizio alle 21,15, al Parco XXV Aprile della Rocca con ’Indovinala grillo’. Si tratta in pratica di una rivisitazione de ’Il Musichiere’, il celeberrimo spettacolo condotto, sull’unico canale del tempo alla Rai, dall’indimenticato presentatore Mario Riva che era in voga tra il 1950 e gli inizi degli anni Sessanta, quando il televisore cominciava ad entrare nelle case degli italiani. Uno spettacolo che ebbe un successo straordinario. E’ un gioco musicale: viene appena accennato un motivo e si deve indovinare di cosa si tratta. Alla Rocca si giocherà a squadre che si affronteranno per indovinare il titolo delle canzoni proposte. Al termine ci sarà una formazione vincitrice. Le squadre verranno allestite al momento, tra il pubblico. Quindi tutti possono partecipare.

Lo spettacolo sarà allietato anche da canzoni e gag comiche. Presenta la serata Mario Ricciardi. Sarà presente anche un piccolo punto ristoro. La manifestazione, come tutta la rassegna estiva de ’I giovedì al parco’, è organizzata dalla Pro loco Rocca Malaspina. Venerdì, fra l’altro, si festeggia il patrono San Rocco.