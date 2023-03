Il ritorno a casa del Papa Paramenti sacri in mostra Sabato la festa di popolo

Fervono gli ultimi preparativi a Fivizzano, nel Museo di San Giovanni degli Agostiniani, per accogliere il Parato che fu di Papa Niccolò V, al secolo Tommaso Parentucelli: un capolavoro di velluto e ricami in oro opera di maestri fiorentini e senesi. In suo onore e nel suo nome – la madre, Andreola Bosi, era di Fivizzano, figlia di un facoltoso notaio del borgo della Verrucola – sabato alle 16.30 sarà inaugurata la mostra “Panni aurei e vellutati“ che resterà aperta al pubblico fino al 21 maggio. L’esposizione è stata realizzata grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e curata da Barbara Sisti, direttrice del Museo Diocesano di Sarzana, con la collaborazione del Museo Nazionale del Bargello, luogo di conservazione delle antiche vesti papali dal 1946. L’iniziativa è stata presentata anche a Palazzo del Pegaso su sollecitazione del consigliere regionale Giacomo Bugliani. "Il ritorno dei paramenti del Papa Niccolò V in mostra a Fivizzano è un avvenimento che accolgo con soddisfazione - ha detto Bugliani - Un’esposizione frutto del lavoro congiunto tra istituzioni locali e regionali, che ha portato a un grande risultato".

"Nella materialità del paramento che torna a casa - ha sottolineato la presidente della commissione cultura del consiglio regionale, Cristina Giachi - si esprime il senso della storia delle istituzioni, degli equilibri di potere, il racconto di un’epoca nella quale un papa come Niccolò V, fondatore della Biblioteca vaticana, fu un protagonista della storia della Chiesa. Un ritorno ideale della figura del Papa Niccolò V nella sua terra". A vegliare sulla sicurezza di questo reperto, un impianto di videosorveglianza e un servizio di guardie giorno e notte. Per la sua conservazione, saranno utilizzati appositi condizionatori all’interno della cappella in cui sarà esposto: manterrano un microclima ideale. "Un grande orgoglio per la comunità - dice il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti - Il Parato del Papa darà il via all’arrivo di opere d’arte provenienti dalle Gallerie fiorentine al nostro Museo; è il progetto “Uffizi Diffusi“, in ossequio ai rapporti intrapresi dal nostro Comune in occasione della visita, due anni fa, di Eike Schmidt direttore degli Uffizi di Firenze". I paramenti papali saranno in mostra con il seguente orario: lunedì-sabato 9.30-12.30 e 15-17.30. Domenica 15-19.

Roberto Oligeri