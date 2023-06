Il report immobiliare Rustici e seconde case I trend del mercato premiano la Lunigiana

Mercato immobiliare nella provincia di Massa Carrara: rispetto al 2021 sono leggermente aumentate le transazioni. Molto gettonata la Lunigiana dove è in crescita la clientela straniera, che acquista le seconde case per le vacanze.

Si è svolta ieri a Villa Cuturi la conferenza sull’andamento del mercato immobiliare nella provincia di Massa Carrara organizzato da Fiaip centro studi. Il presidente, Matteo Leoncini, ha spiegato che la provincia di Massa Carrara, nel mercato immobiliare, deve essere suddivisa in due macro-zone: la costa con i Comuni di Carrara, Montignoso e Massa, e l’entroterra lunigianese, con notevole diversità di territorio e servizi. "I dati raccolti mostrano che il 2022 è stato un anno stabile, seppure con un aumento delle transazioni rispetto all’anno precedente e con una stabilità dei prezzi degli immobili. L’unica eccezione - ha detto - riguarda quei fabbricati indipendenti accessoriati da spazi esterni. Di questi ultimi, vista la poca reperibilità, il prezzo è leggermente aumentato, così come è leggermente lievitato il prezzo degli immobili a ridosso della costa. Nell’entroterra lunigianese il numero di compravendite ha avuto un segno positivo. Maggior richiesta è data da immobili all’interno di caratteristici borghi e immobili indipendenti anche da ristrutturare. Vediamo che per Carrara, Massa e Montignoso le transazioni riguardano per il 60% immobili residenziali e per il resto seconde case, con clientela che proviene dal territorio nazionale. Nell’entroterra lunigianese, invece, l’incidenza del residenziale scende sotto il 50% e si registra un aumento della clientela straniera, prevalentemente dal Nord Europa e dal Nord America, che acquista seconde case, sopratutto casali e rustici da riproporre nel mercato delle locazioni estive".

Sono intervenuti l’assessore con delega all’urbanistica del Comune di Carrara, Moreno Lorenzini, l’assessore all’edilizia privata e vigilanza edilizia del Comune di Massa, Matteo Bertucci, il consigliere comunale Alfredo Camera e Lorena Tolaini vicepresidente Fiaip Massa Carrara. L’assessore Lorenzini vede di buon occhio la realizzazione della Ciclo - tirrenica che va da Roma a Savona: "Avremo un ritorno in termini di valorizzazione ed economia. Anche sul porto, visto sempre come problema per l’erosione, se non si fa sistema non si va da nessuna parte". Ha portato il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore Bertucci, che ha invitato l’osservatorio a inoltrare segnalazioni per poter valutare e modificare il regolamento edilizio, annunciando un incontro conoscitivo con l’amministrazione. Tutti gli intervenuti hanno convenuto che se un quartiere è ben tenuto, l’immobile acquista valore per il mercato e quindi c’è tanto da lavorare. Tolaini ha fatto notare la nuova tendenza delle locazioni: non più contratti annosi ma locazioni brevi e transitorie, difficili per le famiglie ma appetibili per chi viene in zona, soprattutto Marina di Carrara, per motivi di lavoro nel settore nautico.

Angela Maria Fruzzetti