Il ’Rebacco’ torna a splendere grazie al duo Timbro-Moriconi

Ha riaperto ieri, dopo i lavori di restauro, il ristorante Rebacco di via Loris Giorgi. Il locale del centro città divenuto famoso con la gestione di Nadia e Simona Cavazzini, dallo scorso anno è passato a Giacomo Timbro e Leonardo Moriconi, i due imprenditori della ristorazione che hanno deciso di investire sul centro storico. Così dopo il restauro della struttura, che risale al 500, realizzato sotto la supervisione delle Belle arti, l’avvio della nuova gestione. Un investimento importate che riaccende la luce su una zona centrale come quella di via Loris Giorgi.

"La storia va trattata come merita", commenta Giacomo Timbro a proposito del restauro. "I marmi sono stati ripuliti da Emiliano Vatteroni, un restauratore certificato e le strutture riqualificate – spiega Timbro –, come tutto ciò che si trova all’interno dello storico locale. Stiamo parlando del complesso che si affaccia su via Loris Giorgi, nato come convento della chiesa vicina al locale, e che ha avuto nelle sue stanze artisti come Michelangelo". In cucina c’è Luca Bianchi, executive chef di grande abilità con esperienze in giro per il mondo e nei locali blasonati della vicina Versilia. Bianchi oltre alla cucina tradizionale negli anni si è specializzato anche in quella molecolare, e nel 2019 per Mondadori ha pubblicato un volume con le sue ricette. Nel 2018 era tra i fornelli della manifestazione benefica ‘Le Olimpiadi del cuore’ organizzata da Paolo Brosio in piazza Garibaldi a Forte dei Marmi. In curriculum esperienze in numerosi locali tra cui ‘Le president’ di Hammamet in Tunisia, lo ‘Sprinclub e adaaran select’ delle Maldive, il ‘Dreams bach resort sprintours di Marsa Alam in Egitto, giusto per fare qualche esempio.

"All’accoglienza c’è Annalisa Moriconi, figlia del titolare Leonardo, sorridente, educata e attenta alle esigenze del pubblico – aggiunge Timbro –. Sarà affiancata da una sommelier che darà lustro alle nostre portate e ai nostri vini di eccellenza. Non mancheranno etichette come Ornellaia, Sassicaia e vini di fama internazionale, ma anche bollicine importanti. Aspettando l’estate con lo spazio esterno, abbiamo curato anche il clima interno del locale con condizionatori e purificatori d’aria". Il Rebacco si rimette in moto con tante novità, a cominciare dalla ritrovata bellezza dei marmi interni che lo caratterizzano e profumano di storia. L’orario pranzo e a cena.

Alessandra Poggi